Salah participa do primeiro treino com o Egito

Foi o primeiro treino coletivo do craque depois da lesão sofrida na final da Champions League

Mohamed Salah, destaque da seleção egípcia, participou do primeiro treino coletivo para a Copa do Mundo 2018 na terça-feira (12), onde pôde praticar exercícios com bola junto aos colegas de equipe e correr no gramado, como já havia fazendo desde a lesão sofrida na final da Champions League, no dia 26 de maio.



O treino ocorreu em Grozny, Rússia, dois dias antes da estreia do país no torneio, contra o Uruguai. A seleção anunciou que só saberá se Salah estará apto para entrar em campo na sexta-feira (15).



"Estamos esperançosos, porque ele tem dado o seu melhor a cada dia, mas não podemos garantir se ele estará ou não na estreia" comenta Ihab Leheta, gerente da seleção do Egito.