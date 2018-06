Salah não entra e Uruguai vence

Quem teve ótimas chances foi Cavani. Suarez serviu de pivô e arrumou para o atacante do PSG, que chutou para mais uma ótima defesa de Elshenawy. Depois, em cobrança de falta, o atacante chutou na trave. Na pressão, o Uruguai fez o gol da vitória aos 44 minutos, com Gimenez de cabeça, após cobrança de falta.



E o jogo terminou com derrota para o Egito e sem a estreia de Salah, no dia do seu 26º aniversário.



Na próxima rodada, o Uruguai enfrenta a Arábia Saudita e o Egito pega os donos da casa.

Todos esperavam e queriam ver um confronto entre Suarez e Salah na primeira rodada da Copa do Mundo. Mas ainda se recuperando da lesão no ombro , o atacante egipcio começou a partida no banco de reservas.E foi um primeiro tempo tímido das duas equipes, jogado no meio-campo e com poucas tentativas ofensivas. A melhor chance da etapa inicial foi do Uruguai. Após cobrança de escanteio, Suaréz recebeu sozinho na segunda trave, chutou errado e a bola foi para fora.A Celeste começou o segundo tempo com tudo. Com 30 segundos, Suarez recebeu de Cavani na cara do gol e o goleiro Elshenawy fez ótima defesa. Após isso, as duas seleções só ficaram rondando a área adversária, sem muito perigo. Suarez teve outra chance quando recebeu de Cavani mais uma vez e não chutou de dentro da área. O goleiro do Egito saiu para fazer a defesa.