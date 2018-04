Salah chega em grande fase na semifinal

Principal jogador do Liverpool na temporada, Mohamed Salah tenta encara o antigo clube, nesta terça-feira (23), no duelo de ida das semifinais da Champions League, novo desafio em um ano de quebra de recordes com o time inglês.

No sábado, o egípcio marcou contra o West Bromwich e igualou o recorde de gols em uma temporada da Campeonato Inglês, ao balançar as redes pela 31º vez.

Salah colocou seu nome ao lado de Alan Shearer, Cristiano Ronaldo e Suárez, únicos que fizeram 31 gols em uma temporada.

Ninguém esperava impacto tão rápido do atacante em seu primeiro ano com a camisa do Liverpool. Até agora, foram 41 gols em todas competições, tornando-se o novo rei de Anfield.

Agora Salah encara a Roma, seu ex-clube que vendeu o egípcio por € 42 milhões há 10 meses. Se na época seu valor foi um recorde para o Liverpool, agora parece acessível para um jogador que deu um salto de qualidade incrível.



Duelo com ex-companheiros

No Liverpool, o técnico Jürgen Klopp conseguiu que Salah jogasse com grande liberdade pelo lado direito, formando trio ofensivo com Mané e o brasileiro Roberto Firmino.

Enfrentar uma ex-equipe é bastante comum no futebol. "Estou quase certo de que Salah acompanha a temporada da Roma porque ali viveu um grande momento. Mas no final de contas somos todos profissionais e os zagueiros italianos são famosos por não jogarem de maneira amistosa", afirmou Klopp.