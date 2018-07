Veja os jogos e horários das quartas de final

Após passar pelo México, Seleção Brasileira volta a jogar nesta sexta-feira (6) contra a Bélgica

Após a vitória da Inglaterra sobre a Colômbia, a Copa do Mundo da Rússia já tem seus oito classificados para as quartas de final, que começam nesta sexta-feira (6) com o jogo entre França e Uruguai, às 11h. Nesse dia, o Brasil pega a Bélgica, às 15h, valendo vaga para as semifinais.



As outras duas partidas serão realizadas no sábado (7). Logo, nesta quarta e quinta-feiras não haverá jogos do Mundial.



Os quatro classificados jogam a semifinal na terça (10) e quarta-feira (11) da semana que vem. A final do Mundial ocorre no domingo (15), ao meio-dia, e a decisão de terceiro e quarto lugar será no sábado (14), às 11h.



Uruguai X França: sexta-feira (6) às 11h

O Uruguai chega nas quartas de final após derrotar Portugal por 2 a 1 nas oitavas e ter ficado em primeiro lugar no grupo A, com nove pontos. Já a França eliminou a Argentina por 4 a 3, nas oitavas, e anteriormente ficou em primeiro do grupo C, com sete pontos. Uruguai foi a única equipe que não sofreu gol durante toda a fase de grupos.



Brasil x Bélgica: sexta-feira (6) às 15h

A Seleção Brasileira derrotou o México por 2 a 0 na segunda-feira (2) e se classificou para as quartas. Antes, somou sete pontos e ficou como líder do grupo E. A Bélgica despachou o Japão em uma incrível virada por 3 a 2, após passar como primeiro colocado do grupo G, com nove pontos.



Suécia x Inglaterra: sábado (7) às 11h

Grande surpresa na Copa, a Suécia fez um jogo morno, mas derrotou a Suíça por 1 a 0 nas oitavas e anteriormente ficou em primeiro lugar do grupo F, com seis pontos, da eliminada Alemanha. Já a Inglaterra superou a Colômbia por 4 a 3 nos pênaltis, após empatar em 1 a 1 no tempo normal e na prorrogação. Na primeira fase, o time de Kane ficou em segundo no grupo G, com seis pontos.



Rússia x Croácia: sábado (7) às 15h

A anfitriã enfrenta a Croácia depois de eliminar a Espanha na disputa de pênaltis. Os russos fizeram história com sua classificação e chegaram as quartas pela primeira vez na era pós-soviética. Pela frente, terão de encarar os croatas, que, na primeira fase, ficaram com nove pontos e a liderança do grupo D.