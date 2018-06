Rússia tenta esquecer crises diplomáticas

País-sede espera melhorar sua imagem no cenário internacional

A uma semana do início da Copa do Mundo, a Rússia finaliza os preparativos para a competição, com a qual espera melhorar sua imagem internacional, abalada por crises com os países ocidentais.



Agora que tudo está pronto para o maior evento esportivo do planeta, as maiores preocupações envolvem racismo e violência ao redor do torneio. Os gritos de macaco voltou a ser registrado nos últimos meses nos estádios do país e muitos recordam as agressões dos hooligans russos durante a Eurocopa de 2016 na França.

O presidente russo, Vladimir Putin, reeleito com grande vantagem em março, faz o possível para evitar incidentes. O governo aumentou as medidas de segurança e pediu aos hooligans, que são monitorados, para não criarem problemas durante a Copa.

A organização Fare (Football Against Racism in Europe), que luta contra as discriminações no futebol, está preocupada. "Não temos nenhuma certeza a respeito da prevenção de incidentes racistas não violentos, apesar das declarações de boa vontade", afirmou a organização.

Em relação as obras, os 12 estádios sofreram atrasos, mas todos ficaram prontos alguns meses antes da Copa do Mundo.

No plano esportivo, analistas apontam Alemanha, Brasil e Espanha como favoritos, seguidos por França e Argentina. E parece pouco provável que a seleção anfitriã consiga um bom resultado.

A seleção comandada por Stanislav Cherchesov não venceu nenhuma partida em 2018, o que pode explicar o ambiente pouco festivo na Rússia. Em Moscou, alguns moradores com renda suficiente decidiram abandonar a cidade para evitar as irritações provocadas pela competição e a chegada de milhares de torcedores a um país que não está acostumado ao turismo de massa.

Putin, que não é conhecido por ser um grande fã de futebol, espera que o Mundial, o mais caro da história com custo de 683 bilhões de rublos (US$ 13,2 bilhões no câmbio médio desde 2013), permita à Rússia aparecer nas manchetes de maneira diferente às menções sobre as crises internacionais.

Sanções e boicote

A Rússia superou o Reino Unido em 2010 na disputa para organizar a Copa do Mundo de 2018. Desde então, o país foi objeto de sanções ocidentais pela anexação ilegal da Crimeia e o apoio que fornece aos separatistas do leste da Ucrânia.

O episódio mais recente de tensão foi o envenenamento do ex-espião russo Serguei Skripal e sua filha na Inglaterra. Londres acusou Moscou de estar por trás do ataque e a crise provocou a maior onda de expulsões de diplomatas da história.

A Rússia também foi acusada de estabelecer um programa de doping institucionalizado que alcançou o auge durante a Olimpíada de Inverno de Sochi-2014. Quase três anos após a explosão do escândalo, o país continua pagando as consequências e sua agência nacional antidoping ainda não foi reintegrada à Agência Mundial Antidoping.

Apesar das polêmicas, entre os países participantes da Copa do Mundo apenas Islândia e Reino Unido decidiram boicotar diplomaticamente o Mundial. A Rússia não passará por um novo trauma como a Olimpíada de Moscou em 1980, que foram boicotados por mais de 50 país por iniciativa dos EUA.