Rússia recomenda prudência a torcida do CSKA que viajar à Londres

Relações entre russos e ingleses pioraram após envenenamento de ex-espião russo na Inglaterra

As autoridades russas recomendaram aos torcedores do CSKA que viajarem para o jogo contra o Arsenal, nesta quinta-feira (5), pela ida das quartas de final da Liga Europa, prudência por uma campanha anti-russa no Reino Unido.

"Levando em consideração a campanha anti-russa organizada pelo Reino Unido, que provocou um aumento da 'russofobia', os recomendamos contarem com uma grande atenção e discrição", declarou a embaixada da Rússia aos torcedores do CSKA.

As relações diplomáticas entre Moscou e Londres pioraram nas últimas semanas, após envenenamento do ex-espião russo Serguei Skripal e sua filha, em 4 de março em Salisbury (na Inglaterra), ação que os britânicos acusam os russos.

Isso provocou a expulsão de vários diplomatas russos do Reino Unido, além dos britânicos anunciarem que nenhum membro do governo ou da família real irá visitar o país na Copa do Mundo da Rússia.

Moscou nega as acusações e denuncia uma campanha de propaganda contra seu país.