Russia, Polônia, Austrália e Islândia divulgam listas

Seleções já começam a primeira fase de preparação para o Mundial da Rússia

A pouco mais de um mês da Copa do Mundo da Rússia, algumas seleções já começaram a divulgar as listas de convocados. Estreante em Mundiais, a Islândia foi a única que já divulgou a relação com os 23 jogadores que disputarão o torneio.



Rússia, Polônia e Austrália anunciaram pré-listas para a preparação das equipes. No começo de junho, os técnicos divulgarão a relação final com 23 jogadores.



O lateral Mário Fernandes, brasileiro naturalizado russo, foi chamado pelo técnico Stanislav Cherchesov para o grupo de 28 jogadores que iniciarão a preparação. Dessa lista, o treinador cortará cinco jogadores.



Na seleção da Polônia, outro brasileiro naturalizado foi convocado para essa primeira fase de treinamentos. Thiago Cionek, que tem 17 jogos pela Polônia, está entre os 35 jogadores pré-convocados. A lista definitiva será divulgadas no dia 4 de junho.



Em sua quarta Copa seguida, a Austrália divulgou lista com 32 jogadores, depois reduzirá para 26, e no dia 3 de junho anunciará os 23 que irão à Rússia.



O técnico da Seleção Brasileira, Tite, divulgará os convocados para a Copa do Mundo da Rússia nesta segunda-feira (14).