Luzhniki.

Depois da cobrança de escanteio, a bola sobra para Golovin, que cruzou na área. Gazinskiy subiu sozinho e cabeceou para fazer o primeiro gol da Copa do Mundo de 2018.



Após o gol, o espírito do Mundial pode ser visto nas tribunas, com o presidente da Rússia Vladimir Putín cumprimentando o príncipe árabe Mohammed bin Salman, com o presidente da Fifa Gianni Infantino entre os dois.



A seleção russa acabou perdendo Dzagoev ainda no 1º tempo, que se machucou sozinho, e teve que fazer a substituição. Cheryshev entrou, manteve o ritmo da equipe e ainda ampliou no final da primeira etapa. Os autores dos dois gols nunca haviam marcado pela seleção russa.



Com Arábia Saudita sem poder de reação, a Rússia aproveitou para fazer o terceiro gol, novamente com um jogador que veio do banco. Dzyuba, que havia entrado no lugar de Smolov, marcou de cabeça.



Cheryshev fez o seu segundo gol na partida, com um belo chute de esquerda, e no final Golovin decretou a goleada, em cobrança de falta.