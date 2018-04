Rússia cria 'polícia turística' para tranquilizar torcedores

Para garantir a segurança dos torcedores que viajarão à Rússia durante a Copa do Mundo, as autoridades do país anunciaram nesta segunda-feira (2) a criação de uma "polícia turística", uma maneira do país melhorar sua deteriorada imagem no exterior.

O anúncio foi feito pelo ministro do Interior, Vladimir Kolokotsev, e tem como objetivo mudar a imagem da polícia russa tanto fora como dentro do próprio país.

Os agentes policiais russos têm a fama de realizar controles de identidade aleatórios e demorados no meio da rua ou recorrer a táticas autoritárias para conter manifestações pacíficas. A Rússia também vem tentando construir uma imagem de um país aberto e acolhedor, apesar do recente aumento de tensões diplomáticas com o ocidente.