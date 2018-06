A Rússia encontrou o caminho para o gol logo no primeiro minuto da etapa complementar, com a ajuda do adversário. O goleiro egípcio afastou, o volante Zobnin bateu sem jeito, o zagueiro Fathi tentou desviar e mandou para o próprio gol.



Depois do gol, a seleção da casa tomou conta da partida e não demorou para ampliar. Em boa jogada construída pelo brasileiro naturalizado russo Má rio Fernandes, que cruzou e Cheryshev ampliou. Foi o terceiro gol do volante na Copa do Mundo.



Mário Fernandes, formado no São Caetano e com passagem pelo Grêmio, também foi responsável pelo terceiro gol russo. O lateral lançou, Dzyuba matou no peito, saiu de marcação e balançou as redes.



O Egito até conseguiu diminuir aos 27 minutos da etapa final. Salah foi puxando dentro da área e o árbitro argentino Enrique Caceres marcou apenas a falta. Alertado pelo árbitro de vídeo, o argentino voltou atrás e marcou a penalidade. Salah bateu e diminuiu para a seleção egípcia. Mas a reação não foi além disso, e os torcedores russos comemoraram a segunda vitória na Copa.







A Rússia bateu o Egito por 3 a 1, nesta terça-feira (19), em São Petersburgo, pela 2ª rodada do grupo A da Copa do Mundo. Com o resultado, a seleção anfitriã ficou muito perto da vaga às oitavas de final do Mundial. Caso a Arábia Saudita perca ou empate com o Uruguai nesta quarta-feira (20), os russos estão classificados.Empolgada pela goleada na estreia diante da Arábia Saudita, a Rússia entrou disposta a encaminhar a vaga à próxima fase. Pressionou na primeira etapa, finalizou 10 vezes, mas não conseguiu abrir o placar.Do lado do Egito, a expectativa era grande pela estreia do badalado atacante Salah, que ficou fora da primeira partida da sua seleção por ainda estar se recuperando de lesão no ombro. O jogador até tentou, se esforçou, mas ficou muito preso na marcação do russos e não levou tanto perigo na primeira etapa.