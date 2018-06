Rússia abusa das cores na festa de abertura

Os russos deram uma amostra do que querem passar na sua Copa do Mundo. Usando muitas cores e símbolos da cultura, os russos deixaram de lado o estereótipo de povo fechado e se abriram para o mundo.

A festa começou com um vídeo mostrando todas as cidades e os estádios que receberão os jogos da Copa. No vídeo, um menino passeia pelas cidades e, esse menino, entra no estádio acompanhado por Ronaldo.

Quem comandou a parte musical da festa foi o cantor inglês Robbie Willians e a soprano russa Aida Garifullina, que animaram a torcida presente no estádio.



O presidente russo Vladimir Putin inaugurou a Copa do Mundo da Rússia-2018, para 80.000 torcedores no estádio Luzhniki. "Os parabenizo pelo começo do campeonato mais importante do mundo", disse Putin em russo.

"Bem vindos à Copa do Mundo da Fifa aqui na Rússia. O futebol vai conquistar a Rússia e a Rússia conquistará o mundo. Desfrutem da maior celebração da terra", acrescentou o presidente da Fifa, Gianni Infantino.