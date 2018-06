Russas têm liberdade para se relacionar com estrangeiros, segundo Kremlin

As russas são livres para tomar suas próprias decisões: o Kremlin respondeu de maneira sucinta as polêmicas declarações de uma deputada russa que aconselhou as mulheres do país a não manter relações sexuais com estrangeiros que viajaram para a Copa do Mundo.

"No que diz respeito às mulheres russas, elas decidirão por si mesmas como comportar-se com os torcedores que estão no país", declarou o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, em entrevista coletiva, antes de afirmar que as russas são as melhores mulheres do mundo.

Na quarta-feira, Tamara Pletneva, deputada comunista afirmou que as mulheres do país não deveriam fazer sexo com os estrangeiros para evitar que se tornem mães solteiras.