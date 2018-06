Rudy opera nariz e vai ter que usar máscara

Granqvist. O jogador foi submetido a uma cirurgia neste domingo e terá que usar uma máscara de proteção durante o resto do Mundial.

Get well soon, @BastiRudy! The midfielder suffered a broken nose against Sweden yesterday and underwent an operation today. #ZSMMN #DieMannschaft pic.twitter.com/6GPSpFfkwC — Germany (@DFB_Team_EN) June 24, 2018



"Melhoras, Rudy! O meia quebrou o nariz contra a Suécia ontem [sábado] e foi submetido a uma cirurgia hoje [domingo]", noticiou a Federação Alemã de Futebol em sua conta oficial no Twitter. Ainda não se sabe se o jogador do Bayern terá condições de enfrentar a Coreia do Sul na próxima quarta.



Curiosamente, o momento em que Rudy estava sendo atendido foi crucial na partida. Ao ficar seis minutos com um a menos em campo, a Alemanha sofeu o primeiro gol da partida, marcado pelo atacante Toivonen. A atual campeã mundial foi buscar a virada na segunda etapa, com gols de Marco Reus e Toni Kroos.

Nem tudo foram flores na vitória da Alemanha sobre a Suécia no último sábado (23). O meia Sebastian Rudy fraturou o nariz ainda no primeiro tempo, em dividida com o zagueiro