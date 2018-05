Goleiro Romero se lesiona e é cortado da seleção argentina

[DESAFECTADO] Sergio Romero sufrió hoy un cuadro de bloqueo articular en su rodilla derecha que lo dejará fuera de la convocatoria. — Selección Argentina (@Argentina) 22 de maio de 2018

O goleiro Sergio Romero, titular da seleção argentina, lesionou o seu joelho esquerdo nesta terça-feira (22) e foi cortado da lista dos 23 convocados para o Mundial.O anúncio já foi dado de forma oficial pela Federação Argentina, que em breve convocará mais um goleiro para ocupar a vaga de Romero.Caballero, do Chelsea, e Franco Armani, do River Plate, são as outras opções de Jorge Sampaoli para a Copa do Mundo.