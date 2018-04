Roma faz 3 a 0 no Barcelona e chega pela segunda vez à semi

O time espanhol havia vencido a partida de ida, em casa, por 4 a 1, mas não suportou a pressão italiana e se despediu da Champions pela segunda temporada seguida nas quartas de final.Em grande noite, o time italiano pressionou o Barcelona e abriu o placar, logo aos seis minutos, com o atacante bósnio Dzeko. Na segunda etapa, aos 13, De Rossi fez o segundo de pênalti.Já aos 37 minutos, o zagueiro Manolas desviou cobrança de escanteio de Under e marcou o gol da classificação da Roma.A única vez que a equipe da capital italiana alcançou a fase de semifinal da competição, foi na temporada 1983-1984, ainda no antigo formato do torneio europeu. Na época, a Roma foi vice-campeã, perdendo a decisão, nos pênaltis, para o Liverpool.O clube italiano e o inglês, que eliminou o Manchester City no outro confronto desta terça-feira (10), são, por coincidência, os dois primeiros semifinalistas desta edição da Champions. Os outros classificados serão conhecidos nesta quarta-feira (10).Os confrontos das semifinais serão sorteados na próxima sexta-feira (13), às 7h (horário de Brasília).Esta foi a primeira vez que o Barcelona foi eliminado da Champions League após abrir uma diferença de três gols. Na temporada passada, o time catalão também se despediu nas quartas de final do torneio, após perder para a Juventus.