Roma sonha em se manter vivo diante do poderoso Barça

No último confronto entre as duas equipes pela competição, o Barcelona goleou por 6 a 1

A Roma visita nesta quarta-feira (4) o Barcelona no jogo de ida das quartas de final da Champions League com o único objetivo: sair com vida da casa do adversário. No Camp Nou, o Barça não perde em competições europeias desde 2013.

O time catalão soma 23 vitórias e dois empates em casa. Além disso caminha a passos firmes em direção ao título do Campeonato Espanhol. A equipe está invicta e tem 11 pontos de vantagem para o vice-líder Atlético de Madri, enquanto na Champions também não conheceu a derrota (5 vitórias e 3 empates).

Diante do Barcelona estará uma Roma irregular, que está na 3ª colocação no Italiano e vê a líder Juventus a 18 pontos de distância. Na Champions perdeu duas vezes (para o Atlético de Madri na fase de grupos e para o Shakhtar nas oitavas).

O Barcelona disputa as quartas de final pela 11ª vez consecutiva, um recorde, enquanto o time italiano está entre os oito melhores do torneio pela 1ª vez na última década.

A última visita da Roma a Barcelona foi cruel, com os italianos sofrendo goleada por 6 a 1. Tudo isso pode indicar que vai ser uma eliminatória desigual, com claro favoritismo para os catalães, mas o futebol já provou que nem sempre vence o melhor.





Alisson na Espanha

Um dos principais atrativos do jogo será a presença do goleiro Alisson, titular da Seleção Brasileira, em momentos que a imprensa espanhola o coloca como alvo do Real Madrid para a próxima temporada.

O técnico Di Francesco não terá o jovem Cengiz Ünder e espera por Nainggolan, que apesar de incômodos viajou com a equipe.

Do lado catalão, Busquets já se recuperou de lesão contra o Chelsea e poderá jogar. Messi também está relacionado e jogará.