Roma encara Liverpool, e busca outra virada para chegar à final

A Roma buscará o improvável no Estádio Olímpico contra o Liverpool, nesta quarta-feira (2) pelo jogo de volta das semifinais para tentar chegar à decisão da Champions League. Na ida, perdeu por 5 a 2 e precisa vencer por três ou mais gols de diferença para avançar.

"A virada? Aqueles que não acreditam podem ficar em casa. Meu lema é 'eu acredito' e repito isso a todos os jogadores. Haverá mais de 60 mil pessoas. Estamos nas semifinais, mas não vamos nos contentar com isso", resumiu o técnico da Roma, Di Francesco.

A Roma destruiu todos os prognósticos nas quartas de final, ao ser capaz de avançar após derrota por 4 a 1 sofrida diante do Barcelona na ida no Camp Nou, vencendo a volta por 3 a 0. O time italiano também quer fazer valer o fato de ainda não ter sofrido um gol em casa nesta edição da Champions.



Salah, elemento desequilibrante

O Liverpool, por sua vez, também tem números para se apoiar: 20 gols marcados em seis jogos fora de casa nesta Champions, contando a fase prévia. Um gol no Olímpico praticamente selará a vaga à final.

Com dois gols espetaculares e duas assistências, Salah teve atuação impressionante na ida e confirmou que briga pelo prêmio da Bola de Ouro.

"Messi é o melhor jogador que enfrentei, mas 'Momo' (Salah) é tão temido quanto o argentino", afirmou o goleiro brasileiro Alisson, da Roma, que foi companheiro do egípcio no clube da capital italiana no ano passado.



Grande risco

Após as brigas vistas entre torcidas no jogo de ida, que deixaram um torcedor do Liverpool em coma, a atmosfera ao redor da volta é tensa e os dirigentes de ambas entidades multiplicaram os pedidos por paz.