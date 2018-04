Roger perto de acertar com o Corinthians

Roger chega para suprir a maior carência do time, que não tem um centroavante desde a saída de Jô, no final de 2017. Júnior Dutra e Kazim não deram certo e o Corinthians foi campeão paulista sem ter uma referência no ataque.



Com a ida de Roger para o Corinthians, Lucca pode ficar em definitivo no Inter. O atacante foi emprestado ao clube gaúcho, que tem a preferência na compra e pode ter até um abatimento por causa da negociação com Roger.



Maycon vendido

Bicampeão paulista e campeão brasileiro, o volante Maycon foi vendido ao Shakhtar Donestk, mas só irá para o clube do leste europeu no meio do ano. A confirmação foi feita pelo técnico Fábio Carille.



"O M aycon já está negociado com o Shakhtar, tanto que domingo já tirei ele da equipe. Mas vai continuar com a gente até a parada da Copa. O Corinthians tem que andar, mas isso não quer dizer que ele não vá ser utilizado quando necessário. Quando a equipe começa a se destacar, é normal que as equipes se interessem pelos nossos jogadores", disse Carille ao Fox Sports.

O mundo do futebol dá voltas e mostra que às vezes o caminho escolhido não é o mais correto. Há quatro meses, o Corinthians tentou a contratação de Roger, que havia feito um bom Campeonato Brasileiro pelo Botafogo, mas o jogador optou pelo Inter. Agora, Roger está perto de fechar com o alvinegro.O atacante preferiu se transferir para o clube gaúcho porque o tempo de contrato oferecido foi de dois anos, com salário era maior. O Corinthians ofereceu apenas um ano e salário menor.Porém dentro de campo o atacante não correspondeu às expectativas. Disputou 13 jogos, sendo 10 como titular, e marcou apenas dois gols. No Botafogo, Roger havia sido o artilheiro do time no Brasileiro do ano passado, com dez gols.