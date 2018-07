Roger Machado não é mais o técnico do Palmeiras

Técnico não resistiu a derrota para o Fluminense na última quarta-feira

Após a derrota por 1 a 0 para o Fluminense no Maracanã na última quarta-feira (25) pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, Roger Machado deixou o comando do Palmeiras.



Em nota oficial, o clube informou que a demissão ocorreu numa reunião após a partida contra o clube tricolor. Roger estava à frente do Palmeiras desde o começo deste ano. Em 44 jogos, obteve 27 vitórias, oito empates e nove derrotas, com um aproveitamento de 67,4%. Sob o comando do treinador, o alviverde obteve a melhor campanha da primeira fase da Copa Libertadores.



O técnico da equipe sub-20, Wesley Carvalho, assume o comando de forma interina. O adversário do próximo domingo, às 11h, é o Paraná, no Allianz Parque.