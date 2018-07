Rodrygo tem lesão no joelho e deve ser desfalque contra a Chapecoense

Relacionado Santos e Palmeiras ficam no empate

O técnico Jair Ventura ganhou uma dor de cabeça para escalar a equipe do Santos para o duelo deste domingo (22), contra a Chapecoense na Arena Condá. O atacante Rodrygo realizou exames, teve uma leve constusão diagnosticada no joelho direito e deve ser desfalque para o jogo em Santa Catarina.O atacante de 17 anos deixou o jogo contra o Palmeiras no Pacaembu na última quinta-feira aos 22 minutos do segundo tempo após levar uma pancada no joelho. Ele passou por uma ressonância magnértica nesta sexta, que detectou apenas uma leve contusão no local, sem lesão de ligamento.Rodrygo será reavaliado neste sábado para saber se terá condições de atuar na partida válida pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, mas dificilmente poderá atuar.