Rodrigo Moreno: 'Hoje é o dia mais triste da minha vida profissional'

Atacante deixa mensagem para torcedores nas redes sociais após eliminação da seleção espanhola no Mundial

O atacante Rodrigo Moreno estava inconsolável no final do jogo contra a Rússia que aconteceu no domingo (1) e resultou na eliminação da Espanha nas oitavas de final do Mundial durante a cobrança de pênaltis. O brasileiro naturalizado espanhol chorou em campo, mas depois escreveu uma emotiva mensagem nas redes sociais para os torcedores.



Confira a mensagem na íntegra:



"O esporte me ensinou que em muitos momentos, apesar do sacrifício e da superação, a vida nem sempre nos dá tudo no tempo e na forma como nós queremos.



A tristeza e a dor são coisas que fazem parte da vida de todos nós e, por mais que tentemos evitá-las a todo o custo, todos passamos, todos estamos a passar e todos passaremos por momentos assim. É importante aceitá-las, viver este 'duelo' em paz, nos apoiar naqueles que 'estão sempre lá' e desejar que, pouco a pouco, o tempo cure.



Mas sem dúvida o mais importante é aproveitar esses momentos negativos para aprender e darmo-nos conta que temos de persistir naquilo que desejamos e que nada nem ninguém pode nos fazer desistir.



Hoje é, seguramente, o dia mais triste da minha vida profissional, mas amanhã começa um novo dia, uma nova oportunidade para voltar a tentar e, com alegria, farei de tudo para que assim seja. Obrigado à minha família, aos meus companheiros e a todos pelas mensagens. Foi um orgulho representar a Espanha!"