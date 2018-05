Rodrigo Caio está na lista de suplentes de Tite

Segundo apuração do site globoesporte.com, o zagueiro do São Paulo Rodrigo Caio é um dos 12 atletas que irão compor a lista de suplentes da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo da Rússia. O jogador poderá substituir um dos 23 convocados na última segunda-feira (14) em caso de corteAinda sem data de divulgação oficial, a lista dos suplentes também conta com o zagueiro Dedé, do Cruzeiro, confirmado por Tite em sua entrevista coletiva após a convocação principal.Formado no clube paulista, Rodrigo Caio foi chamado oito vezes para a Seleção principal. O defensor também foi títular do Brasil nas Olimpíadas Rio-2016.