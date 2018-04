Rockets massacra Timberwolves e abrem 3 a 1 na série

Melhor equipe da fase regular, o Houston Rockets não deu chances ao Minnesota Timberwolves e venceu por 119 a 100, nesta segunda-feira (23), pelo jogo 4 da primeira rodada dos playoffs da NBA, e ampliou a vantagem para 3 a 1 na série melhor de sete.A próxima partida será nesta quarta-feira (25), no Texas. Com uma vitória em casa, o Houston fecha a série e espera quem avançar do duelo entre Oklahoma City Thunder e Utah Jazz.Até o 2ª quarto, a partida foi equilibrada e o Houston vencia por apenas um ponto de vantagem. Mas no quarto seguinte, os Rockets fizeram 50 pontos e praticamente definiram a partida. Foi a maior pontuação de uma equipe em um quarto em jogos de playoffs desde 1962, quando o Lakers marcou 51 pontos contra o Detroit Pistons, segundo o ESPN Stats & Info.James Harden não começou bem, mas descantou a partir do 2º quarto e terminou como cestinha da partida com 36 pontos. Outro que contribuiu bastante com a vitória foi Chris Paul, que marcou 25 pontos.