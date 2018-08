Robinho e Sandoval são dúvidas no Santa Cruz contra a Juazeirense

Jogadores estão sendo avaliados pelo departamento médico

O técnico do Santa Cruz, Roberto Fernandes, ainda não sabe se poderá contar com o zagueiro Sandoval para o jogo do próximo domingo contra a Juazeirense, no estádio Adauto Moraes. Com lesão de grau um na coxa direita, o jogador ainda não treinou nesta semana e é dúvida para partida.



Em situação semelhante está o atacante Robinho. Ele vem numa sequência de jogos com dores por causa de um trauma no tornozelo. "Nesta terça-feira, ele sofreu uma pancada no tornozelo e está fazendo fisioterapia para ser reavaliado", disse o médico Wilton Bezerra, em conversa com a imprensa.



O único desfalque certo do Santa Cruz para pegar a Juazeirense é o atacante Pipico, que recebeu o terceiro cartão amarelo e vai cumprir suspensão automática.



No treino da tarde desta quarta-feira (1º), no estádio do Arruda, Roberto Fernandes armou o Santa com Ricardo Ernesto; Vítor, Augusto Silva, Danny Morais e Allan Vieira; Willian Maranhão, Carlinhos Paraíba e Arthur Rezende; Maílton, Jailson e Lima.