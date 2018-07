Roberto Martínez destaca ataque belga: 'legado vai ficar por muito tempo'

Seleção da Bélgica marcou 16 gols na Rússia

Na tarde deste sábado (14) a Bélgica conquistou o terceiro lugar da Copa do Mundo ao vencer a Inglaterra por 2 a 0 em São Petersburgo. Após a partida, o técnico Roberto Martínez destacou o ataque belga, que marcou 16 gols na competição.



"A gente começou pressionando muito alto e isso cansa um pouco e cai a concentração. Mas a gente poderia ter marcado mais um gol. Tivemos quatro ou cinco oportunidades. O número de gols que a gente marcou no torneio fala por si. Essa equipe quebrou um recorde e esse legado vai ficar durante muitos anos", disse o treinador.



Ao parabenizar os jogadores, o espanhol também fez questão de frisar o trabalho em equipe do time belga.



"Esses jogadores merecem isso. O que a gente viu nessa Copa do Mundo foi que esses jogadores não queriam mais se basear no talento, mas sim numa equipe", afirmou Martínez.