Roberto Fernandes testa formação ofensiva do Santa Cruz

Com Leandro Costa, técnico faz esboço de time com quatro atacantes para enfrentar o Salgueiro

No primeiro esboço do time visando o jogo contra o Salgueiro, que acontece na próxima segunda-feira (11), no estádio Cornélio de Barros, no Sertão, o técnico do Santa Cruz, Roberto Fernandes, mostrou que pretende lançar o time ao ataque. No treino desta quarta-feira, no Arruda, o treinador testou o time com quatro atacantes.



O lateral direito Mailton, o lateral esquerdo Henrique Ávila e os atacantes Fabinho Alves e Leandro Costa entraram nas vagas do lateral direito Vítor (lesionado), do lateral esquerdo Allan Vieira (suspenso), do meia Valdeir (lesionado) e do volante Charles (suspenso), respectivamente. O time considerado titular treinou com Tiago Machowski; Maílton, Sandoval, Augusto Silva e Henrique Ávila; Carlinhos Paraíba, Arthur Rezende; Robinho, Fabinho Alves; Leandro Costa e Augusto.



Para compensar os desfalques, Roberto Fernandes contou com o retorno do goleiro Tiago Machowski, que ficou de fora do treino no dia anterior por causa de dores na coxa. O atacante Halef Pitbull também retornou aos gramados, treinando entre os reservas, após se recuperar de conjuntivite. Outras boas notícias ficaram por conta das regularizações do volante Willian Maranhão e do atacante Leandro Costa.