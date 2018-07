Roberto Fernandes esboça Santa Cruz que vai atuar contra Botafogo-PB

Treinador não pode contar com o zagueiro Sandoval, o lateral-direito Vítor e o meia Carlinhos Paraíba, com cansaço muscular

No primeiro treino da semana com todo o elenco junto para trabalhar visando o duelo do próximo sábado, contra o Botafogo-PB, pela 15ª rodada da Série C, o técnico Roberto Fernandes precisou lidar com algumas ausências na equipe titular.



Pela manhã, foi realizado um pesado trabalho físico, no gramado. Na parte da tarde, o técnico Roberto Fernandes não contou com algumas peças importantes do elenco, que reclamaram de cansaço muscular após o treino físico da manhã. Com cansaço muscular, Sandoval, Vitor e Carlinhos Paraíba foram poupados. Robinho, que havia sentido dores no tornozelo, entrou depois de alguns minutos no lugar de Eduardo, deixando a equipe bem ofensiva. Na atividade tática, o time montado foi o seguinte: Tiago Machowski; Mailton, Danny Morais, Augusto Silva, Eduardo Brito; Eduardo (Robinho), Willian Maranhão, Arthur Rezende; Leandro Costa, Jailson e Pipico.





O Tricolor é atualmente o terceiro colocado do Grupo A da Série C com 21 pontos. Tem três a mais que o Botafogo-PB, sexto colocado. "Todos os jogos são decisões. Eu e todo grupo pegamos isso e temos mais um jogo de fundamental importância para nós pela frente. Faltam quatro decisões. A equipe está preparada, não tem ninguém satisfeito com a terceira colocação, ninguém acomodado e vamos brigar muito para chegar à classificação", destacou o experiente lateral direito Vítor.