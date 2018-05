Roberto Fernandes é o novo técnico do Santa Cruz

Poucas horas após confirmar a demissão de PC Gusmão, a diretoria do Santa Cruz agiu rápido e anunciou a contratação do substituto. Trata-se de Roberto Fernandes, de 47 anos, campeão pernambucano deste ano com o Náutico. Ele foi demitido do Timbu no último dia 6, já durante a Série C.





Além do Náutico, Roberto Fernandes também coleciona no currículo passagens por clubes como Atlético-PR, América-RN, Figueirense e Paysandu. A diretoria do Santa também confirmou o desligamento de Adriano Teixeira da comissão técnica. Com isso, o novo comandante trará com ele um auxiliar.

O treinador deve ser apresentado na tarde desta quinta-feira (24), no Arruda, dando início aos treinos com o grupo. Com rodagem pelo futebol nordeste, o novo treinador chega para recolocar o Santa de volta à Série B.As negociações para a sua contratação começaram na manhã desta quarta-feira e foram concretizadas no início da tarde. Com direito a quatro passagens pelo Timbu, essa será a primeira experiência de Roberto Fernandes em outro clube do Trio de Ferro.