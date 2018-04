Roberto Fernandes dedica título a jovens torcedores

Técnico do Náutico destaca empenho de atletas do time para conquista do Campeonato Pernambucano após jejum de 13 anos

O técnico do Náutico, Roberto Fernandes, dedicou o título de campeão pernambucano de 2018, conquistado neste domingo (8), aos jovens torcedores do time. "O título era muito importante. Mais do que o título, precisávamos do resgate da auto-estima do alvirrubro. A gente sabe que o grande objetivo é a Série C, mas precisávamos dar esse título para o torcedor. Principalmente para os milhares e milhares de torcedores do Náutico que nunca haviam visto o time ser campeão", disse o treinador, destacando as dificuldades enfrentadas quando recebeu a missão de treinar o time, que tinha acabado de ser rebaixado para a Série C.



"Tinha que ser desse jeito. No coração e na raça. Ano difícil. Tinha que ser um time de guerreiros e esses caras honraram essa camisa.Tem que escolher no momento como esse mais que um bom jogador. Um homem, a pessoa, o cara que você sabe que vai dar a vida pelo projeto. E era esse o perfil que a gente precisava", disse o treinador, que faturou seu primeiro título com o clube após quatro passagens, destacando o empenho dos atletas para a quebra do jejum.



Este é o sétimo título que Roberto Fernandes conquistou como técnico.