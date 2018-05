Roberto Fernandes comanda primeiro treino no Santa Cruz

Novo treinador foi apresentado nesta quinta-feira (24) no Arruda e declarou que deixa o Náutico no passado

Pouco mais de 20 dias após ter deixado o Náutico, onde foi campeão pernambucano neste ano e não esconde ter uma forte identificação, Roberto Fernandes foi apresentado nesta quinta-feira, no Arruda, como novo técnico do Santa Cruz e mostrou-se à vontade na nova casa.



"Quero agradecer a confiança da diretoria. A meu ver esse convite demorou um pouquinho. Qual treinador do Brasil não se sentiria honrado em defender o Santa Cruz? Chego com muita felicidade, motivação e esperança de chegar ao objetivo que é o acesso", falou.

Depois de uma eliminação na Copa do Nordeste, o foco do tricolor é na Série C, com o objetivo do acesso à Série B. "Quando assumi o Confiança, em 2016, o clube estava na zona de rebaixamento. Depois, quase se classificaria. O Santa Cruz estava recentemente no G4, se encontra num colocação acessível. A força do torcedor fará diferença em busca do acesso. Obviamente, não é a mudança no comando que garante os resultados. Mas a postura tem que passar por mim, na direção e chegar nos jogadores ", disse Roberto.

Os treinamentos com o grupo já começaram. Assim que concedeu entrevista coletiva, o técnico desceu aos vestiários, conversou com todo o grupo por cerca de meia hora e depois seguiu para o gramado, onde avaliou um coletivo entre Sub-23 e profissionais que aturaram menos de 45 minutos. Sua estreia à frente do time será na próxima segunda-feira, contra o Confiança, em Aracaju.