River Plate envolvido em casos de abusos de menores

O River Plate está envolvido em denúncias de abuso sexual de jovens no futebol argentino, escândalo que já tinha sido vinculado a clubes como Independiente e Temperley.

"Uma médica teve conhecimento de que houve abusos de menores que viviam na pensão do River Plate", declarou Andrés Bonicalzi, advogado da ONG Associação de Vítimas de Violação (Avivi).

A denúncia foi apresentada à polícia de Buenos Aires por suposto abuso sexual de jogadores juvenis, informaram fontes judiciais citadas pelas imprensa argentina. Os fatos teriam ocorrido entre 2004 e 2011. "A médica foi demitida sem justificativa", informou Bonicalzi.

Ainda nesta segunda-feira (2), o River se manifestou sobre as acusações: "À raiz da denúncia apresentada hoje pela ONG Avivi, o River Plate comunica que oferecerá total colaboração para a reconstrução dos fatos ocorridos entre 2004 e 2011, tal como surge na denúncia".

A investigação estava centralizada até então ao Independiente, tradicional clube argentino que havia apresentado a denúncia judicial ao tomar conhecimento do testemunho de um jovem de 19 anos a um psicólogo da pensão de jogadores do clube.

"A estrutura desta rede de prostituição de menores não funcionava só no Independiente. Há outros clubes", afirmou a promotora responsável pela investigação, María Soledad Garibaldi.

O segundo clube investigado foi o Temperley. No River, terceira entidade denunciada, um dos três casos de abusos se refere a uma menina das equipes de vôlei e outros dois no futebol.

A médica, cujo o nome foi resguardado, tomou conhecimento dos casos devido aos testemunhos que recebeu de um psicólogo do clube que conversou com os menores. O psicólogo também foi afastado do clube.

Seis pessoas já foram presas, entre elas o árbitro Martín Bustos, que trabalha também como organizador de torneios juvenis.

As vítimas eram convencidas a manter relações sexuais com adultos em troca de dinheiro, promessas de crescimento profissional e até peças de roupa e chuteiras, segundo os investigadores.