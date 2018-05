Rildo tem suspensão reduzida e está liberado no Brasileirão

Recurso foi julgado pelo TJD-RJ e atacante teve pena, por dividida que fraturou a pena de João Paulo, diminuída para cinco jogos

Na tarde desta quinta-feira (3), o TSJ-RJ (Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro) julgou o recurso do atacante Rildo. Inicialmente suspenso por 180 dias, o vascaíno teve sua pena reduzida para cinco jogos.



Com isso, o jogador está liberado para jogar pelo Vasco no Campeonato Brasileiro, já que a pena só será cumprida na próxima edição do Campeonato Carioca. Caso a suspensão por tempo fosse mantida, o atacante estaria impossibilitado de atuar no Campeonato Brasileiro.



Rildo foi suspenso por 180 dias em julgamento em primeira instância, por dividida com o meia João Paulo na primeira partida da final do Campeonato Carioca, em lance que acabou fraturando a perna do meia do Botafogo. O Vasco conseguiu um efeito suspensivo anulando o resultado até o julgamento do recurso, o que permitiu que o jogador atuasse pelo clube contra Atlético-MG e Chapecoense pelo Brasileirão.