Richarlison pode se transferir para o Everton por R$ 245 milhões

Fluminense deve receber cerca de R$ 19 milhões pela transferência; atacante chega por pedido do técnico para substituir Wayne Rooney

De acordo com a imprensa inglesa, o Everton está próximo de anunciar a contratação do atacante brasileiro Richarlison por € 56 milhões (aproximadamente R$ 245 milhões). O jogador, que foi comprado pelo Watford há um ano por € 11 milhões teria sido um pedido do técnico português Marco Silva, que treinou a equipe amarela e preta na última temporada, e chegaria para substituir Wayne Rooney, que se transferiu para o futebol dos Estados Unidos.



Em sua primeira temporada no Watford, Richarlison marcou cinco gols e deu cinco assistências. O atacante de 21 anos impressionou no começo da temporada e a queda de rendimento no primeiro semestre de 2018 não parece ter afetado sua imagem no futebol inglês.



A transferência pode ser uma boa notícia para o Fluminense também. Em crise financeira, o tricolor tem direito a 10% do lucro do Watford na transação, o que dá aproximadamente R$ 19 milhões.



Outros conhecidos na mira do Everton



Além de Richarlison, o Everton ainda corre atrás de mais quatro nomes para a temporada da Premier League. O lateral-esquerdo Lucas Digne, do Barcelona, também está próximo de fechar sua ida ao clube azul de Liverpool por € 28 milhões. Outro defensor do Barcelona que está nos planos da equipe é o zagueiro Mina, ex-Palmeiras. O colombiano, no entanto, não quer deixar o Camp Nou.



Quem também é alvo do Everton é o atacante Malcom, ex-Corinthians. Porém, a Roma entrou na briga e fez uma proposta de € 34 milhões ao Bordeaux, esfriando as negociações do clube inglês pelo brasileiro.