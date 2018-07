Richarlison fará exames médicos no Everton nesta segunda (23)

A contratação de Richarlison pelo Everton deve ser oficializada nesta segunda-feira. O brasileiro chega a Liverpool para realizar exames médicos e, caso seja aprovado, assinar contrato com seu novo clube. O clube azul da cidade dos Beatles pagará € 56 milhões (cerca de R$ 247 milhões) pelo jovem atacante, que se tornará o jogador mais caro da história do Everton.Richarlison foi um pedido do novo treinador Marco Silva, que trabalhou com o brasileiro no Watford na última temporada, e chega para ser o substituto de Wayne Rooney, que foi para o futebol dos Estados Unidos. O atacante de 21 anos marcou cinco gols e deu cinco assistências em 41 jogos disputados. Apesar do bom início de temporada na Inglaterra, o jogador não teve uma boa sequência e não marca desde 19 de novembro.A transferência de Richarlison pode dar um alívio financeiro aos cofres do Fluminense. O tricolor tem direito a receber 10% do lucro obtido pelo Watford com a saída do atacante. Como foi comprado pelo clube amarelo por cerca 13 milhões de euros, o clube tricolor teria direito a aproximadamente R$ 17 milhões do valor pago pelo Everton.