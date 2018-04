Retorno de Neymar está previsto para 17 de maio

Em evento em São Paulo, Neymar comenta sobre seu processo de recuperação e fala como pretende chegar na Copa do Mundo pic.twitter.com/dMowdLKCdh — Jornal Destak (@destak) 17 de abril de 2018

O camisa 10 da Seleção Brasileira será liberado em um mês, e depois disso poderá retomar os treinamentos conforme o próprio craque afirmou em evento de uma multinacional de eletroeletrônicos, realizado em São Paulo."Vou fazer meu último exame, se eu não me engano, no dia 17 de maio e se tudo ocorrer bem serei liberado", disse o jogador, que se lesionou no dia 25 de fevereiro e teve que ser submetido a uma cirurgia no pé direito. "Ainda não foi decidida uma data específica para voltar a treinar, mas estou todo dia em contato com o staff da França", comentou.

A Copa do Mundo da Rússia começa no dia 14 de junho e a primeira partida do Brasil será no dia 17 de junho contra a Suíça. "Existem certas dúvidas, eu também as sinto. Mas é normal. Eu vou ter tempo suficiente para chegar bem e me preparar para a Copa. Querendo ou não é ruim machucar, mas estou mais descansado e isso é o lado bom", ponderou o atacante em sequência.



Questionado pelo Destak sobre como estava sendo esse período de recuperação no Brasil, Neymar não escondeu a frustração. "É muito ruim eu estar aqui no Brasil e ver meu time jogando, fazendo gol, sendo campeão. Eu queria muito estar com eles, mas tem uma coisa que é maior que tudo isso que é a minha saúde e eu tenho que cuidar dela", disse o craque. No domingo, o PSG confirmou o título francês após goleada de 7 a 1 sobre o Monaco.

O fato de ter a oportunidade de disputar sua segunda Copa do Mundo é uma motivação extra para o atacante da Seleção Brasileira. "Estou me esforçando, fazendo tratamento todo dia, quando eu voltar a treinar vou me esforçar mais ainda porque é uma Copa do Mundo, esperei mais quatro anos por essa oportunidade e agora está perto".



Em momento mais descontraído, o atacante contou como está sendo conciliar sua rotina com a recuperação. "Faço de tudo um pouco, só que tudo com gelo. Claro que a fisioterapia é a coisa mais importante, mas eu estou fazendo tudo o que eu gosto. Jogo meu poker, meu videogame, vou para o meu computador, só que sempre acompanhado de gelo para ajudar na recuperação".





Neymar também fez suas apostas para craques da Copa do Mundo da Rússia. Além de elogiar seus companheiros de Seleção, Philippe Coutinho e Gabriel Jesus, o atacante destacou o egípcio Salah, do Liverpool, que joga ao lado do brasileiro Robero Firmino."Ele não joga em uma seleção de nome, mas acredito que ele podem fazer uma boa Copa do Mundo", ponderou. Por fim, Neymar também citou os belgas Hazard e De Bruyne como possíveis protagonistas do Mundial.