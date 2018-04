Arrecadação das semifinais e da primeira partida da final foi menor aos gastos operacionais

Dentro de campo, as partidas decisivas do Campeonato Carioca estão sendo um sucesso. Chuva de gols, jogos disputados até os últimos segundos e muito equilíbrio têm marcado a reta final da competição. Porém, fora de campo, o Estadual do Rio de Janeiro passa por uma crise que não condiz com o futebol apresentado nas quatro linhas. Nas duas partidas da semifinal e no primeiro jogo da decisão do Carioca, as rendas só deram prejuízo aos quatro grandes.



Na primeira semifinal, na última quarta-feira (28), entre Botafogo e Flamengo no Maracanã, a arrecadação de bilheteria foi de R$ 808.855. Com custos operacionais, os clubes gastaram R$ 1.088.979, 47. Como os clubes dividem a renda - ou no caso o prejuízo - da partida, alvinegros e cariocas acabaram tendo que repartir o prejuízo de R$ 140.062,24. O Fla ainda teve que arcar com os custos dos exames antidoping, tendo mais R$ 6.200 de despesa.



No dia seguinte, o Vasco venceu o Fluminense também no Maracanã em partida emocionante, com gol o gol da classificação saindo aos 49 minutos do segundo tempo. Se o Flu foi eliminado, o cruzmaltino também teve prejuízo. Com receita de R$580.325 e despesas de R$ 680.911, 25, cada clube teve de arcar com um prejuízo de R$ 50.293,13.



No último domingo, Botafogo e Vasco fizeram os primeiros 90 minutos da decisão do Estadual no Estádio Nilton Santos. A arrecadação com a bilheteria foi de R$ 541.370. Já as despesas foram de R$ 698.165, 15. Como foi o mandante da partida, o Botafogo teve que arcar, sozinho, com o prejuízo de R$ 156.795,15.



Baixo público



Um dos principais motivos é a baixa presença de torcedores nos jogos. A semi entre Flamengo e Botafogo foi a partida de maior público até o momento no Carioca: 28.215 pagantes, o que dá uma ocupação de apenas 36% do estádio. A outra semifinal registrou um público de 18.999 pagantes. Já na final, o público foi tão abaixo do esperado, que os setores superiores do Nilton Santos sequer chegaram a ser abertos aos torcedores. Os 16.377 pagantes da primeira decisão do campeonato são apenas o sexto maior público de toda a competição. Ao todo, os três jogos da reta decisiva do Estadual somam uma média de público de 21.197 pagantes por partida.



Final no Maracanã



A grande decisão será realizada no Maracanã. A expectativa é que o Vasco cobre os mesmo valores praticados pelo Botafogo no Nilton Santos no último domingo, que teve ticket médio de R$ 33,05. No Maracanã, os gastos por torcedor nas duas partidas da semifinal foram de R$ 37,49.