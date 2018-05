Resultado de julgamento de Guerrero sai nos próximos dias

Após mais de dez horas de julgamento, jogador deixou o tribunal confiante

O julgamento de Paolo Guerrero no TAS (Tribunal Arbitral do Esporte) durou dez horas e meia em Lausanne, na Suíça. Ainda sem resultado, que deve ser divulgado nos próximos dias, o atacante deixou o tribunal confiante em sua absolvição.



"Estou contente pelo o que eu disse. Disse tudo o que tinha que dizer. Agora é esperar a decisão. Estou confiante. Estou pronto para jogar", disse o jogador do Flamengo.



No julgamento do recurso, o clube pedia a absolvição do peruano, a Fifa pediu a manutenção da pena de seis meses, que se encerrou nesta quinta-feira (3), e a Wada (Agência Mundial Antidoping) pediu o aumento da pena para dois anos.



Caso não tenha a pena ampliada e o resultado do julgamento seja divulgado antes do final de semana, Guerrero estará livre para atuar já neste domingo, quando o Flamengo enfrenta o Internacional no Maracanã, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro.



O atacante foi pego com metabólitos da cocaína em outubro de 2017, em exame realizado após a partida da seleção peruana contra a Argentina, em Buenos Aires, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. O jogador alega ter tomado um chá no hotel em Lima contaminado com folhas de coca. Em primeira apelação, na Fifa, a pena de Guerrero foi diminuída de um ano para seis meses.



O peruano, que já está treinando normalmente desde o dia 20 de março, não atua desde o dia 19 de outubro de 2017, quando atuou 66 minutos na vitória do Flamengo sobre o Bahia pelo Campeonato Brasileiro. Paolo Guerrero tem 42 gols em 105 jogos com a camisa rubro-negra e foi artilheiro e campeão do Campeonato Carioca no ano passado.