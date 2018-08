Renê afirma estar bem para enfrentar o Grêmio e vê Fla 'sobrando fisicamente'

Lateral comenta atuação da equipe no meio de semana pela Copa do Brasil e projeta novo duelo contra o time gaúcho, pelo Brasileiro

O Grêmio poupou titulares no último final de semana, enquanto o Flamengo utilizou o time completo. No duelo entre as duas equipes no meio de semana, o rubro-negro teve uma excelente atuação, sobretudo no segundo tempo, ao passo que os gaúchos sentiram o cansaço. Tanto que o gol de empate da do time carioca saiu no último lance do jogo.



"Foi uma das partidas que a gente mais correu, tanto de intensidade quanto de distância. Isso só mostra a qualidade da nossa preparação física e fisiológica. A gente vem sobrando fisicamente. Espero que a gente continue nessa pegada, sem contusões, sem lesões", analisou o lateral-esquerdo Renê.



Após o duelo pela Copa do Brasil, as duas equipes voltam a se enfrentar em Porto Alegre neste sábado (4) pelo Campeonato Brasileiro. Renato Gaúcho já afirmou que o Grêmio vai colocar o time inteiro reserva em campo, visando as oitavas de final da Libertadores no meio da próxima semana. O Flamengo ainda avalia a condição física de seus atletas para decidir quem vai a campo defender a liderança do campeonato.



"Eles vão poupar, mas eles têm um grupo forte. A gente sabe que vai ser um jogo difícil. Vamos esperar o resultado da recuperação, mas o grupo que jogar o Flamengo vai estar bem representado. Cansado eu não estou. Estou bem para o jogo, mas vamos esperar a decisão do professor", disse o lateral, que também revelou que foi aprovado nos testes de desgaste feito pela equipe de fisiologia.



O jogador também aproveitou para destacar o entrosamento da equipe na jogada do gol de empate com na última quarta-feira.



"Acho que o segundo tempo foi tudo o que a gente treinou. Viemos num ritmo forte e conseguimos fazer tudo o que o professor pediu durante a semana. A gente sempre treina. Eu conheço muito bem o Everton Ribeiro. Na hora que eu vi que ele passou pelo Luan eu vi que ele poderia meter a bola. O Lincoln é um cara que gosta de antecipar muito e de bola no chão. No momento ali eu pude ver que ele iria antecipar o zagueiro", disse Renê.