Renato Gaúcho diz não ao Flamengo e segue no Grêmio

Após título do Campeonato Gaúcho, treinador rejeita proposta do rubro-negro, mas diz sonhar em treinar o clube no futuro

A novela Renato Gaúcho terminou. Após conquistar o título do Campeonato Gaúcho com o Grêmio neste domingo (8), o técnico campeão da Libertadores em 2017 anunciou sua permanência no tricolor.



"Eu vou ficar. Agradeço muito esse convite do Flamengo, todo mundo sabe do meu sonho de treinar o Flamengo Mas no momento eu vou continuar no Grêmio, mas quem sabe no futuro eu tenha outra oportunidade de treinar o Flamengo", afirmou Renato em entrevista após a vitória sobre o Brasil de Pelotas no Bento de Freitas.



O presidente do Grêmio Romildo Bolzan disse entender os motivos que levaram o terinador a ouvir a proposta do Flamengo e se mostrou satisfeito com a permanência do comandante.



"O Grêmio não teve uma participação ativa nesse processo. Eu tinha tido uma conversa com ele domingo passado, entendi perfeitamente que ele estava com muita vontade de permanecer. Um treinador como ao ser contatado por qualquer clube não pode fazer uma recusa instantânea. Ele recebeu a proposta, que poderia at+e ser mais vantajosa do ponto de vista financeiro, mas ele tem um projeto no clube e está contente aqui. Seria legítimo e normal se tivesse que acontecer e nós entenderíamos", explicou Bolzan.