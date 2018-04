Renato Gaúcho desconversa sobre interesse do Flamengo

Após vitória do Grêmio na Libertadores, técnico disse estar focado na decisão do Gaúcho e pediu para perguntar ser refeita no domingo

Após a demissão de Paulo César Carpegiani do comando do Flamengo, dois nomes vêm sendo bastante comentados na Gávea: Renato Gaúcho e Cuca. Após a vitória do Grêmio sobre o Monagas por 4 a 0 na noite desta quarta-feira (4) pela Copa Libertadores, o treinador gaúcho foi perguntado duas vezes sobre um possível interesse rubro-negro.



"Não quero falar nada não. Eu respeito quem fala, escreve. Eles não estão sabendo da história. Estou preocupado com meu grupo, minha cabeça está totalmente voltada para o Grêmio. Sou funcionário do Grêmio, muito feliz, estou em uma semana de decisão. Minha cabeça está totalmente voltada para domingo. Mas no domingo, se vocês fizerem a mesma pergunta, talvez eu tenha uma resposta diferente", desconversou o técnico tricolor.



No domingo, o Grêmio enfrenta o Brasil de Pelotas, no Bento Freitas, pela segunda partida da decisão. O tricolor, que não vence o Campeonato Gaúcho desde 2010, está com uma mão na taça, já que venceu o primeiro jogo por 4 a 0.



Sonho antigo



Campeão brasileiro pelo Flamengo em 1987, Renato Gaúcho já expressou algumas vezes seu sonho de treinar a equipoe rubro-negra. No final do ano passado, a diretoria do clube carioca chegou a entrar em contato com o técnico, mas por estar brigando pelo título da Libertadores, o Renato preferiu continuar no tricolor gaúcho.



"Quem não sonha treinar o Flamengo? Tenho certeza que um dia isso vai acontecer", afirmou Renato Gaúcho no Jogo das Estrelas promovido por Zico, em dezembro.