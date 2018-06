De fora dos treinos da Seleção Brasileira desde a última quinta-feira (31) por conta de dores no joelho, o meia Renato Augusto voltou a campo nesta quarta, em Londres.O jogador fez um trabalho com bola separado com o fisioterapeuta Bruno Mazziotti separado do resto do elenco, que fazia um trabalho tático no CT do Tottenham. Mais cedo, o jogador realizou exames, que não diagnosticaram nenhuma lesão no joelho esquerdo. Apesar da possibilidade de corte, o departamento médico acredita que Renato consiga se recuperar a tempo.O meia é o único desfalque de Tite. Douglas Costa, que havia sentido um incômodo na coxa na primeira semana de preparação, ainda no Rio de Janeiro, começou a treinar com o grupo na última terça.