Relembre cinco defesas de pênaltis históricas

Assista os momentos mais marcantes de grandes goleiros do Brasil

No Dia do Goleiro, celebrado nesta quinta-feira (26), é hora de relembrar lances históricos que marcaram a carreira de grandes arqueiros nacionais.



Saí que é sua Taffarel! - Copa do Mundo 1998



Na semifinal da Copa da França, Taffarel defendeu dois pênaltis, na disputa contra a Holanda, para colocar a Seleção Brasileira na final



Marcos vira santo - Libertadores 2000



Nas semifinais da Libertadores de 2000, Marcos defendeu o pênalti derradeiro de Marcelinho Carioca para levar o Palmeiras à final do torneio sul-americano



Zetti garante o título - Libertadores 1992



Na decisão da Libertadores de 1992, Zetti defendeu o pênalti que deu o título ao São Paulo na disputa contra o Newell's Old Boys, da Argentina.



Victor faz milagre no Horto - Libertadores 2013



No segundo jogo das quartas de final da Libertadores de 2013, Victor defendeu pênalti no último minuto do jogo contra o Tihuana, do México, para garantir vaga do Atlético-MG nas semifinais.



Dida para Raí duas vezes - Brasileiro 1999



No primeiro jogo das semifinais do Brasileiro de 1999, Dida não defendeu somente um, mas sim dois pênaltis de Raí, para garantir a vitória por 3 a 2 da equipe corintiana contra o São Paulo.