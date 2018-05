Relembre 5 defesas de pênaltis do aniversariante Taffarel pela Seleção

O ex-goleiro completa 52 anos nesta terça-feira (8)

Um dos mais importantes goleiros da história da Seleção Brasileira, Cláudio Taffarel, completa 52 anos nesta terça-feira (8). Com 108 partidas disputadas com a equipe canarinho, o ex-atleta de Internacional e Atlético-MG é o jogador da posição que mais entrou em campo pela equipe verde e amarela.



Relembre cinco defesas de pênaltis memoráveis de Taffarel defendendo a Seleção:





Olímpiadas 1988



Na semifinal das Olimpíadas de Seul, o então jovem goleiro defendeu três cobranças da Alemanha Ocidental e ajudou o Brasil a chegar à final do torneio. Posteriormente o Brasil perderia a medalaha de ouro para a União Soviética.





Eliminatórias Copa 1994



No jogo que marcou a primeira derrota do Brasil na história das Eliminatórias para a Copa do Mundo, Taffarel se esforçou para não ser vazado e até defendeu o pênalti assinalado para a Bolívia aos 35 minutos do 2º tempo. A defesa, porém, não evitou a derrota na altitude de La Paz por 2 a 0.



Final Copa 1994



Um dos mais inesquecíveis lances de Taffarel defendo a Seleção foi a defesa do pênalti de Massaro, na final da Copa do Mundo dos Estados Unidos, contra a Itália. O Brasil fecharia, posteriormente, o placar em 3 a 2 e garantiria o tetracampeonato mundial.



Copa da América 1995



Na Copa América de 1995, disputada no Uruguai, o Brasil enfrentou a Argentina nas quartas de final e avançou graças as duas penalidades defendidas por Taffarel após empate de 2 a 2 no tempo regulamentar.





Semifinal Copa 1998



O provável momento mais icônico da carreira de Taffarel aconteceu nas semifinais da Copa do Mundo na França, em duelo contra a Holanda. Após empate de 2 a 2 nos 90 minutos, o goleiro brasileiro defendeu os pênaltis de Cocu e De Boer para colocar o Brasil na final.