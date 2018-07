Regularizado, Vitinho se coloca à disposição para enfrentar o Grêmio

Atacante foi aprsentado nesta segunda-feira (30) e disse estar realizando um sonho de criança

O atacante Vitinho foi apresentado no Ninho do Urubu na tarde desta segunda-feira (30). Flamenguista desde criança, o jogador afirmou estar realizando um sonho de criança ao vestir a camisa rubro-negra.



"É um sonho de moleque de verdade. Eu sempre dizia para todos da família que um dia eu ia jogar no Flamengo. Graças a Deus chegou esse momento e estou muito feliz de realizar esse sonho. Sou flamenguista e sei como a torcida se sente. Estou louco para jogar, extravasar e dar todas as alegrias para essa torcida", disse o jogador, que usará o número 14.



Na última sexta-feira, Vitinho esteve em campo durante 116 minutos em sua última partida com a camisa do CSKA Moscou, pela Supercopa da Rússia. Pouco depois, o atleta voou para o Rio de Janeiro, onde foi apresentado à torcida no Maracanã no intervalo da partida do último domingo, contra o Sport. Com seu registro já regularizado no BID da CBF, o atacante se coloca à disposição do técnico Mauricio Barbieri para atuar na próxima quarta-feira, contra o Grêmio em Porto Alegre, pela Copa do Brasil.



"Estou à disposição do Barbieri para o que ele precisar. Hoje pude treinar com meus companheiros. Ele me deus umas dicas como ele quer que eu atue. Difícil é mais pelo jogo. Uma equipe grande como o Grêmio. Em relação ao fuso a gente se adapta, estou louco para jogar. Na minha cabeça não passa nada além disso. Estou tão ansioso para estrear que se precisar de mim vou estar à disposição para ajudar o Flamengo", afirmou Vitinho.



Comprado por € 10 milhões (cerca de R$ 45 milhões), o atacante de 24 anos se tornou a compra mais cara da história do Flamengo. Chegando para substituir Vinícius Jr, o jogador deu suas credenciais.



"O Vinícius ocupava um espaço pela beirada e eu adoro jogar ali, é minha posição preferida. Meu estilo de jogo é de ir para cima, finalizar, criar ocasiões de gols e servir os companheiros", analisou o atacante.



Durante a apresentação, o presidente rubro-negro Eduardo Bandeira de Mello revelou que o jogador teve participação efetiva na sua transferência para o Flamengo. Vitinho contou como convenceu os russos do CSKA a deixá-lo jogar no seu clube de coração.



"No momento final, eu me posicionei, disse a importância que tinha eu vir para o Flamengo, que era um sonho meu. E o pessoal lá entendeu, achou importante para mim e para a minha carreira. Acho que eles ficaram meio tristes, mas são coisas que acontecem no futebol. Foi muito legal eles entenderem meu sentimento e a importância que isso tinha para mim", explicou o camisa 14.