Real tenta aumentar sua coleção contra o perigoso Liverpool

Real Madrid e Liverpool medem forças neste sábado (25) em Kiev na final da Liga dos Campeões. Uma partida que tem o time espanhol como favorito, com suas três finais vencidas nas últimas quatro edições da competição.

Em caso de vitória, o Real conquistaria seu 13º título europeu, o terceiro consecutivo, feito alcançado apenas pelo próprio clube merengue nos anos 1950, e por Ajax e Bayern de Munique nos anos 1970.



Ao mesmo tempo, o técnico do Real Madrid, Zinedine Zidane, conquistaria sua terceira Champions como treinador, se juntando aos maiores vencedores da competição, ao lado de Bob Paisley (Liverpool) e Carlo Ancelotti (Milan e Real).

E Cristiano Ronaldo, artilheiro da atual edição da competição com 15 gols, venceria sua quinta Champions, igualando Di Stefano (Real Madrid) e Maldini (Milan), e ficaria a um do recordista Gento (Real Madrid).



"É preciso respeitar o Liverpool. Escuto dizer que será um jogo fácil para o Real Madrid, mas eu não acho. Se o Liverpool está na final é porque merece estar", afirmou Cristiano Ronaldo.

Liverpool renascido

O Liverpool, com um passado europeu glorioso, como mostram seus cinco títulos, busca uma façanha e aposta as fichas no trio de ataque liderado pelo egípcio Salah, autor de 44 gols na temporada.





"O Real é a equipe que ganhou mais títulos de Champions. Venceram três das últimas quatro edições e têm muita experiência. Mas é só um jogo, não dois, então temos que estar concentrados e não pensar no passado", resumiu Salah.

O egípcio ainda conta aos seu lado com dois companheiros em grande fase, o brasileiro Roberto Firmino, que tem o mesmo número de gols que Salah na Champions (10), e o senegalês Mané. "O mais importante para nós é ajudar a equipe a marcar gols. Não importa quem marca. Nenhum dos três é egoísta ou só pensa em fazer gol. Tentamos sempre ajudar um ao outro", explicou Salah.

Tanto Real quanto Liverpool têm como característica a aposta pelo jogo ofensivo, um pensamento que enfraquece o setor de defesa, o que pode ser sinônimo de uma final repleta de gols.





Reedição da final de 1981

O Real Madrid conquistou doze títulos e venceu seis das sete últimas finais disputadas. A última perdida foi justamente contra o Liverpool, em 1981.