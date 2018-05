Real Madrid vence Liverpool e conquista 13º título da Champions League

Partida teve gol de bicicleta de Bale, frango de goleiro Karius e desfalque de Salah

O Real Madrid faturou neste sábado (26) o título da Champions League ao vencer o Liverpool por 3 a 1, em Kiev, na Ucrânia. A conquista consolida a geração de Cristiano Ronaldo como uma das mais vitoriosas da história do futebol. Nas últimas cinco temporadas, o time da capital espanhola venceu quatro vezes o principal torneio de clubes do mundo.

O título conquistado neste sábado foi o 13º do Real Madrid na história da Champions League e credencia a equipe para disputar o Mundial de Clubes, em dezembro, nos Emirados Árabes Unidos. O representante da América do Sul ainda não está definido. A Libertadores vai abrir a fase mata-mata somente depois da Copa do Mundo.

O primeiro tempo foi marcado por substituições e terminou em zero a zero após um gol de Benzema ter sido anulado por impedimento. Aos 28 minutos, o camisa 11 e ídolo do Liverpool Salah deixou o gramado por conta de dores no ombro causadas por uma disputa de bola com Sérgio Ramos e foi sucedido por Lallana.



Já o lateral do time espanhol Carvajal caiu no gramado em colisão com o volante Henderson e foi substituído por Nacho. No final do primeiro tempo, os brasileiros Firmino e Casemiro bateram cabeça em disputa de bola.

Gols

O Real Madrid abriu o placar nos primeiros minutos do segundo tempo quando Benzema esticou a perna e cortou o passe do goleiro Karius. Pouco depois, o Liverpool empatou com um gol de Sadio Mané, que aproveitou o descuido de Marcelo para, da pequena área, mandar a bola para o fundo da rede.

O desempate do Real Madrid ocorreu após o mesmo Marcelo avançar pela ponta esquerda e cruzar para Bale marcar um gol de bicicleta, em seu primeiro lance no jogo após substituir Isco. Bale marcou um segundo gol, o terceiro do time, após chutar de longe e se beneficiar de uma falha do goleiro Karius.





Com a vitória do Real Madrid, o técnico Zinedine Zidane conquista sua terceira Champions como treinador, se juntando aos maiores vencedores da competição, ao lado de Bob Paisley (Liverpool) e Carlo Ancelotti (Milan e Real).

E Cristiano Ronaldo, artilheiro da atual edição da competição com 15 gols, vence sua quinta Champions, igualando Di Stefano (Real Madrid) e Maldini (Milan), e fica a um do recordista Gento (Real Madrid).

Com o fim da Champions, os brasileiros Marcelo, Firmino e Casemiro se juntam a seleção brasileira na Inglaterra para se preparar a Copa do Mundo, que começa no dia 14 de junho.