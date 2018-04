Real Madrid vence Leganés poupando estrelas

O time 'colchonero' visita o Alavés (13º) no domingo para tentar manter a vantagem na luta pelo vice-campeonato.

A vitória no Santiago Bernabéu é a maneira ideal de se preparar para o duelo de volta da semifinal da Liga dos Campeões, contra o Bayern de Munique, depois de vencer por 2 a 1 fora de casa no primeiro encontro.

O técnico Zinedine Zidane descansou nomes como Cristiano Ronaldo e Sergio Ramos. O galês Gareth Bale assumiu a responsabilidade e abriu o placar, aos 8 minutos do primeiro tempo, e Borja Mayoral fez o segundo ainda antes do intervalo, aos 45. O Leganés diminuiu na segunda etapa, aos 21, com o sérvio Darko Brasanac.

O Real Madrid conseguiu uma pequena revanche para a equipe que eliminou os merengues nas quartas de final da Copa do Rei.

Já o Leganés (16º) ainda não conseguiu garantir matematicamente a permanência na elite do futebol espanhol.

No último jogo do dia, o Villarreal (6º) goleou o Celta de Vigo (11º) por 4 a 1 para ampliar a vantagem para o Sevilla na briga por uma vaga na Liga Europa. O colombiano Carlos Bacca balançou as redes três vezes.

No domingo, o Barcelona pode conquistar o 25º título nacional se empatar com o La Coruña. O Barça precisa apenas de um ponto para garantir o troféu matematicamente.