Cancelo desperta atenção de Real Madrid

O jornal italiano Gazzetta dello Sport avança nesta quinta-feira (3) que o Real Madrid estará atento à decisão que o Inter Milão vai tomar em relação ao futuro de João Cancelo, visto que o clube italiano tem até 30 de maio para exercer a opção de compra estabelecida no contrato de empréstimo com o Valencia e que está avaliada em 35 milhões de euros.O jornal ainda diz que o Inter tentou novo empréstimo do português, algo que o Valencia rejeitou, já que a sua única intenção é a de vender o jogador. Caso os nerazurri não garantam Cancelo a título definitivo, muitos clubes estarão interessados em seus empréstimo, sendo que Real Madrid e Juventus são alguns dos nomes mencionados e fala-se até em ofertas que chegam a 50 milhões de euros.Por outro lado, Kondogbia será jogador do Valencia a título definitivo a partir da próxima temporada, visto que o clube espanhol exercerá a opção de compra de 25 milhões de euros que dispõe no contrato do francês no negócio com o Inter Milão.