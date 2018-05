Real Madrid empata e avança à final

Em busca do seu 13º título da Liga dos Campeões, o Real Madrid se classificou nesta terça-feira (1º) para a decisão do principal torneio de clubes do mundo. O empate por 2 a 2 com o Bayern de Munique, no Santiago Bernabéu, foi suficiente para ficar com a vaga porque o time espanhol havia vencido a partida de ida, na Alemanha, por 2 a 1.

O adversário do Real na decisão sairá do duelo entre Roma e Liverpool, que jogam nesta quarta-feira (2) na capital italiana. No jogo de ida, o clube inglês venceu por 5 a 2. A decisão da Liga dos Campeões, em jogo único, será em Kiev (Ucrânia), em 26 de maio.

A partida no Santiago Bernabéu foi movimentada desde o apito inicial. Precisando de gols, o Bayern foi para o ataque e saiu na frente aos 2 minutos: Kimmich marcou aproveitando bobeada da zaga do Real.

O time espanhol não sentiu o golpe e pressionou em busca do empate. Após cruzamento preciso de Marcelo, Benzema marcou de cabeça, aos 10 minutos. Os dois times ainda criaram boas chances no 1º tempo. O colombiano James Rodríguez, que pertence ao Real e está emprestado ao clube alemão, chegou a desperdiçar um lance sem goleiro.

Depois do intervalo, o Real virou com gol-relâmpago. Em menos de 1 minuto, Benzema marcou seu segundo gol. O goleiro Sven Ulreich furou uma bola recuada, e o atacante francês só precisou tocar para o fundo da rede.

O Bayern, então, passou a precisar de dois gols para ficar com a vaga. O time alemão foi todo para cima do Real. Aos 17 minutos, o colombiano James Rodríguez empatou a partida.



A equipe alemã, que não chega a uma final de Champions desde 2013, exerceu forte pressão no fim, mas parou nas mãos de Keylor Navas, que estava inpirado. O Real, com Cristiano Ronaldo apagado mais uma vez, se preocupou em segurar o placar para garantir presença em sua 16ª decisão continental.