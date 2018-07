Real Madrid confirma venda de Cristiano Ronaldo

Em nota oficial, clube merengue agradeceu ao português

Nesta terça-feira, o Real Madrid divulgou uma carta, em seu site, confirmando a transferência de Cristiano Ronaldo para a Juventus.



Na carta, o clube agradeceu os nove anos de serviços prestados e disse que as portas estarão sempre abertas.



Confira a carta na íntegra



O Real Madrid C. F. comunica que, de acordo com a vontade e pedido expressos pelo jogador Cristiano Ronaldo, concordou em transferi-lo para a Juventus F. C.



Hoje o Real Madrid quer expressar sua gratidão a um jogador que provou ser o melhor do mundo e que marcou um dos momentos mais brilhantes da história do nosso clube e do futebol mundial.



Além dos títulos conquistados, troféus conquistados e os sucessos alcançados no campo de jogo durante esses nove anos, Cristiano Ronaldo tem sido um exemplo de dedicação, trabalho, responsabilidade, talento e melhoria.



Ele também se tornou o artilheiro da história do Real Madrid, com 451 gols em 438 jogos. No total, 16 títulos, incluindo 4 Copas dos Campeões, 3 delas consecutivas e 4 nas últimas 5 temporadas. Em uma base individual, com a camisa do Real Madrid, ele ganhou 4 Bolas de Ouro, 2 The Best da Fifa e 3 Chuteiras de Ouro, entre muitos outros prêmios.



Para o Real Madrid, Cristiano Ronaldo será sempre um dos seus grandes símbolos e uma referência única para as próximas gerações.



O Real Madrid será sempre a sua casa.